Hakkari’de 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı emir komutasında 1'inci Komando Tugay Komutanlığı, 2'nci Komando Tugay Komutanlığı, 2'nci ve 34'üncü Hudut Tugay Komutanlıkları, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı, 7'inci Hudut Alay komutanlığına bağlı komando birlikleri, Hudut Özel Harekat Birlikleri, Jandarma Özel Harekat Birlikleri ve Motorlu Birlikler ile P0olis Özel Harekat Birlikleri ve emniyet unsurları ile geçici köy korucuları tarafından terörle mücadele operasyonları sürdürülüyor.

Dağbaşı Tepe'ye yakın Omaran kuzeyindeki Han Tepe'de bulunan tanklar tarafından 4 kişilik terörist grubun görüntüsü alınırken, açılan ateş sonucu teröristlerin tamamı etkisiz hale getirildi. 4 Ağustos 2016'dan bu yana Hakkari’de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 338 oldu.

Derya Yetim