Hakkari Valiliği sorumluluk bölgesinde tüm güvenlik güçlerinin etkin koordinasyonu ile yürütülen terörle mücadele harekatı başarılı bir şekilde devam ediyor. TSK’dan yapılan açıklamaya göre, 4 Ekim 2016 tarihinde bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce Han Tepe’ye taciz ateşi açan 4 terörist ölü olarak ele geçirildi. 4 Ağustos’tan bu yana Çukurca, Dağbaşı Tepe, Kale Tepe ve Han Tepe bölgesinde toplam 224 terörist etkisiz hale getirilirken, Hakkari genelinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 343 oldu.

5 Ekim 2016 tarihinde sabahın erken saatlerinde çok sayıda taburla bölgede, özellikle Çilekli Tepe bölgesinde operasyonlara başlandı. Operasyonların bizzat tümen komutanı, tugay komutanları tarafından yönetildiği bildirildi.

Şu ana kadar bölücü terör örgütüne ait 1 adet 120 milimetrelik havan, 1 Bixi makineli tüfek, 1 Kanas keskin nişancı tüfeği ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Ayrıca kaçakçı kimliğiyle de hareket eden bölücü terör örgütüne ait on binlerce karton kaçak sigaraya el konuldu ve imha edildi.

Derya Yetim

ANKARA