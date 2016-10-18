TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, “18 Ekim 2016 tarihinde saat 15.12’de Hakkari Çukurca Uzundere Hisar dağı doğusunda Ninlis Tepe’de tespit edilen dört bölücü terör örgütü mensubu terörist silahlı İHA tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede yapılan operasyonlarda bugüne kadar 68, Çukurca’nın tamamında 298, Hakkari’de ise toplam 420 terörist etkisiz hale getirilmiştir” denildi.

Açıklamada, 18 Ekim 2016 tarihinde Hakkari Şemdinli Tekeli Gedik Tepe ve Hacıbey çayı bölgesinde icrasına başlanan operasyonlarda el yapımı patlayıcı ve kaçak malzemelerin ele geçirildiği, el yapımı patlayıcılar emniyetli bir şekilde imha edildiği belirtildi. Açıklamada, 34’üncü Hudut Tugay Komutanlığı komutasında icra edilen Şehit Piyade Sözleşmeli Er Erdoğan Çamurlu Operasyonu kapsamında dün ve bugün öğleye kadar ki bölümdeki gelişmelerle ilgili, “Oğlaklı Mahallesi ve Meydan yaylasında toplam 166 bin paket bandrolsüz kaçak sigara, Oğlaklı ve Tanyolu Mahalle’de toplam 3 bin130 kilogram kaçak çay ele geçirilmiştir. Gedik Tepe bölgesinde 4 adet el yapımı patlayıcı, 3 adet anti personel mayını bulunarak yerinde imha edilmiştir. Oğlaklı Mahallesinde yapılan aramada şüpheli bulunan 4 şahıs gözaltına alınmıştır. İran uyruklu 6 mülteci yakalanmıştır. Tanyolu Mezrasında yapılan aramada 2 adet ruhsatsız av tüfeği, bir adet av tüfeği namlusu bulunarak İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edilmiştir. Ayrıca, 18 Ekim 2016 tarihinde 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı (Çukurca) 5'inci Hudut Tabur Komutanlığı tarafından icra edilen yol araması esnasında EYP düzeneği bulunmuş ve imha edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

17 Ekim 2016 tarihinde Çukurca Çilekli tepede Çukurca Jandarma Komando Tabur Komutanlığı unsurlarınca etkisiz hale getirilen teröristin cesedinin ise arazide bulunduğu belirtildi.

Uğur Kan Yüksek

