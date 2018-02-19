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Hakkari’de 5 köy, 8 mezra yolu ulaşıma kapandı

Hakkari’de kapalı 5 köy ve 8 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların arılıksız olarak devam ettiği belirtildi.

Hakkaride 5 köy, 8 mezra yolu ulaşıma kapandı

19 Şubat 2018 09:44

Önceki gün birçok köy ve mezra yolunun kapandığını belirten İl Özel İdaresi yetkilileri, halen kapalı olan 5 köy, 8 mezra yolunda karla mücadele çalışması başlattıklarını ifade ettiler. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 1 metreyi bulduğunu da belirten yetkililer, kar yağışının yerini açık havaya bırakması üzerine karla mücadele çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiğini söylediler. Hakkari kent merkezinde ise biriken kar yığınları Hakkari belediye ekiplerinin geceli gündüzlü çalışması sonucu toplatılarak kamyonlarla il dışına çıkartıldı. 

Feyzullah Taş
 

 

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