Hakkari’de 5 terör hedefi imha edildi

TSK’dan yapılan açıklamada, 07 Ağustos 2017 tarihinde akşam saatlerinde Hakkari bölgesinde devam eden hava destekli operasyonlar kapsamında, birliklere silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile düzenlenen hava harekatı sonrasında bölücü terör örgütü tarafından kullanılan silah, teçhizat ve gıda depolama maksadıyla kullanılan dört mağara ve bir mevzinin (beş hedef) imha edildiği kaydedildi. Bölgede Arama/Tarama (A/T) faaliyetlerine devam edildiği ifade edildi.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.