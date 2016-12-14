Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların aralıksız yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, “14 Aralık 2016 günü ilimiz merkezine bağlı Ağaçdibi köyünde ‘bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık etmek’ suçundan arandığı tespit edilen şahısların ev ve eklentilerinde yapılan arama faaliyeti neticesinde 6 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

