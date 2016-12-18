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Hakkari’de 8 köy ve 27 mezra yolu ulaşıma kapandı

Hakkari’de kapanan 8 köy ve 27 mezra yolunun yeniden açılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Hakkaride 8 köy ve 27 mezra yolu ulaşıma kapandı

18 Aralık 2016 12:43

Üç gün boyunca aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kapanan onlarca köy ve mezra yolu yeniden ulaşıma açılırken, halen kapalı olan 8 köy ve 27 mezra yolunda ise çalışmalar devam ediyor. Olumsuz hava şartlarına rağmen zorlu doğa koşullarına meydan okuyan karla mücadele ekipleri, kapalı yolların bir an önce açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yüksek rakımlarda kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğunu belirten karla mücadele ekipleri, şiddetli fırtına nedeniyle açtıkları yolların yeniden kapandığını ve yeniden müdahale ettiklerini söylediler. 

Feyzullah Taş

Etiketler: hakkari, köy yolu


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