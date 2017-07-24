Hakkari’de 9 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 3. Piyade Tümen Komutanlığı koordinesinde Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat birliklerince 10 Temmuz 2017 tarihinde Yüksekova ilçesi Buzul Dağları kuzeyi, Cilo Dağı, Urşe Yaylası, Cafer Gediği, Meydanı Belek mevkiinde icra edilen Şehit Piyade Yüzbaşı Murat Üçöz-1 operasyonun 7 gün sürdüğü belirtildi. İnsansız hava araçları (İHA) ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı destekli yürütülen operasyon kapsamında toplam 9 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, “Operasyon esnasında 2 terörist ise Zap Jandarma Karakol Komutanlığına silah ve teçhizatları ile birlikte teslim olmuştur. Daha sonra yapılan arazi arama taramasında 60 adet el yapımı patlayıcı hazırlanabilecek miktarda düzenek ve malzeme, 81 milimetrelik havan nişangâhı, 2 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet Kannas keskin nişancı tüfeği, 2 adet el bombası, 6 adet şarjör ve 160 adet mühimmat ele geçirilmiştir. Ayrıca operasyona katılan Polis Özel Harekat ve Jandarma Özel Harekat timleri, 3468 rakımlı tepeyi üs bölgesi olarak inşa etmişlerdir. Bu tepe bugüne kadar Türkiye’de üs bölgesi teşkil edilen en yüksek rakımlı tepe olmuştur” denildi.

