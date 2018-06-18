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Hakkari'de askeri konvoya roketatarlı saldırı: 6 asker yaralı

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Köprülü köyünde teröristlerin askeri konvoya düzenlediği roketatarlı saldırıda 6 asker yaralandı.

Hakkaride askeri konvoya roketatarlı saldırı: 6 asker yaralı

18 Haziran 2018 23:30

Edinilen bilgiye göre, Çukurca ilçesine bağlı Köprülü köyü Aslanboğazı mevkiinde teröristler tarafından askeri konvoya düzenlenen roketatarlı saldırıda 6 asker yaralandı. Yaralı askerler Hakkari ve Çukurca'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, teröristlerin roketli saldırı sonucu 6 askerin yaralandığını ve yaralı askerlerin hastanede tedavi altına alındığını söyledi.  

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Köprülü mevkiinde askeri konvoya yapılan roketli saldırı sonucu 6 askerin yaralandığı belirtildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "18.06.2018 günü İlimiz Çukurca ilçesi Köprülü mevkiinde askeri konvoyun geçişi esnasında bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan roketli saldırı sonucu 6 askeri personel hafif şekilde yaralanmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam edilmektedir" denildi.  

Feyzullah Taş
 

 

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