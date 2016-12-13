Bakan Süleyman Soylu, beraberindeki Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ve Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak ile kent merkezinde esnafı ziyaret ederek sıkıntılarını dinledi. Halkın da yoğun ilgi gösterdiği Bakan Soylu, şehit Halit Tatlı'nın yeğeni Ali İmran Tatlı ile de görüştü. Şehit yeğeninin hediye ettiği Türk bayrağını öperek teslim alan Bakan Soylu, bu anlamlı anı twitter hesabında da paylaştı. Bakan Soylu, “En kıymetli hediye, ay yıldızlı bayrağımız uğruna şehit düşen, Hakkari'nin evladı Halit Tatlı'nın yeğeni Ali İmran Tatlı'dan” notuyla fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.