Edinilen bilgiye göre, Biçer Mahallesi Kırmızı Kümbet Mezarlığı karşısında ikamet eden 11 nüfuslu Keko Kara’ya ait evde yangın çıktı. Soba bacasından çıktığı belirtilen yangında, alevler kısa sürede tüm evi sardı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Polis ekipleri ise, mahallede geniş güvenlik önlemleri alarak küle dönmüş evde çıkan yangınla ilgili çalışma başlattı.

Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi. Ev sahibi Keko Kara, kış ortasında 11 nüfusuyla dışarıda kaldığını belirterek, yetkililerden ve hayırseverlerden yardım istedi.

Mimar Kaya

