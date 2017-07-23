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Hakkari’de bir terörist teslim oldu

Hakkari’de bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Hakkaride bir terörist teslim oldu

23 Temmuz 2017 15:51

Hakkari Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtilerek, “23.07.2017 günü ilimiz Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Zap Jandarma Karakol Komutanlığına bir erkek bölücü terör örgütü mensubu silahsız ve teçhizatsız olarak teslim olmuştur. Şahsın yapılan sorgulamasında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan arandığı tespit edilmiş olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi. 

Etiketler: hakkari, terörist


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