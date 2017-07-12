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Hakkari'de bir terörist yakalandı

Hakkari'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bir terörist yakalandı.

Hakkaride bir terörist yakalandı

12 Temmuz 2017 11:03

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “11 Temmuz 2017 günü ilimiz merkez Çimenli mevkiinde yapılan operasyon neticesinde, bir bölücü terör örgütü mensubu silahsız olarak yakalanmıştır. Yapılan yer gösterme faaliyeti neticesinde; 1 adet AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 1 adet AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait şarjör, 25 adet AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait fişek, 1 adet kıyafet, 1 adet şemsiye ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

Etiketler: hakkari, terörist


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