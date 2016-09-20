TSK'dan yapılan açıklamada, iç güvenlik harekâtı ve sınır güvenliği faaliyetleri kapsamında; 19 Eylül 2016 Pazartesi günü; saat 16:00 civarında Çaldıran Van mevkiinde 1 BTÖ mensubu terörist, 22:20’de Öncüpınar Kilis mevkiinde Suriye uyruklu 3 PKK/PYD mensubu teröristin yasadışı sınır geçişi yaparken silahsız/teçhizatsız olarak güvenlik güçlerim tarafından yakalandığı kaydedildi.

20 Eylül 2016 Salı günü 03:40’da Hakkari Çukurca Uzundere kırsalında silahlı İHA Bayraktar tarafından tespit edilen 5 bölücü terör örgütü mensubunun ateş altına alınarak etkisiz hale getirildiği ifade edili.

Hakkari geneli 4 Ağustos-20 Eylül 2016 tarihleri arasında etkisiz hale getirilen terörist miktarının ise bugün itibarıyla Çukurcada 214, Şemdinli de (BASYAN dahil) 52, Yüksekova’da (İkiyakalar, Alandüz Silahlı İHA ve Hava Kuvvetleri ile) 20, Hakkari merkezde (Ağaçdibi ve Oğul’da) 6 olmak üzere toplam 292 olduğu bildirildi.

Öte yandan, TSK, 19 Eylül 2016 tarihinde Hakkari/Şemdinli Çatalca Soğuksu bölgesinde yapılan operasyonlarda ele geçirilen patlayıcılar ve roketlerin fotoğraflarını da paylaştı.

Uğur Kan Yüksek

