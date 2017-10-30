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Hakkari’de ByLock operasyonu: 2 gözaltı

Hakkari’de ByLock kullandıkları tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Hakkaride ByLock operasyonu: 2 gözaltı

30 Ekim 2017 16:36

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimizde FETÖ/PDY bölücü terör örgütüne müzahir şahısların kendi aralarında haberleşmek için kullandıkları ByLock isimli programı kullandığı tespit edilen 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan biri tutuklanmış, diğer şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.
 

Etiketler: Bylock, hakkari

 

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