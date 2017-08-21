Hakkari'de Bylock'tan 3 kişi gözaltına alındı

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce FETÖ/PDY bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 09.08.2017 ve 10.08.2017 günü ilimiz merkezde FETÖ/PDY bölücü terör örgütüne müzahir şahısların kendi aralarında haberleşmek için kullandıkları Bylock isimli programı kullandığı tespit edilen 3 şahıs Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahıslardan biri çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.