Valilik açıklamasında, "17.09.2016 günü saat 10.00 sıralarında İlimiz Merkezine bağlı Ağaçdibi Köyü kırsalında devam eden operasyon esnasında, güvenlik güçlerimize yönelik bölücü terör örgütü mensupları tarafından ateş açılmış, açılan ateşe anında karşılık verilmesiyle çatışma çıkmıştır. Çıkan çatışma neticesinde 3 askeri personelimiz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuş, 4 askeri personelimiz ise yaralanmıştır. Yaralı askeri personelimiz Hakkâri Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavilerine başlanılmış olup, yaralı askeri personelimizin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı ve sabırlar, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağolsun. Bölgeye taarruz helikopterleri sevk edilerek yakın hava desteği sağlanmış bölgenin ateş altına alınmasıyla 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Geniş çaplı operasyonlar sürdürülmekte olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.