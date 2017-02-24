Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynağına yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Çalışmalar kapsamında 23 Şubat 2017 günü saat 19.00 sıralarında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Yeniköprü Jandarma Karakol Komutanlığı görevlilerimizce icra edilen yol kontrol faaliyeti esnasında, D.S. isimli şahsın kullandığı bir kargo firmasına ait kamyon ile yasal kargo görüntüsü altında kaçak malzemeler geçirmeye çalıştığı değerlendirilmiş, kamyonda yapılan aramada 900 kilo kaçak çay, 108 kilo nargile tütünü, 289 çift ayakkabı ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Feyzullah Taş

