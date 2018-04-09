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Hakkâri'de çok sayıda mühimmat bulundu

Hakkâri Çukurca’da icra edilen arazi aramasında, 1 adet güdümlü SA hava savunma füzesi, çeşitli tipte mühimmat ve patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Hakkâride çok sayıda mühimmat bulundu

09 Nisan 2018 17:56
 

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