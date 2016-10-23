TSK’dan yapılan açıklamada, Hakkari Tümen Komutanlığı'nca icra edilen operasyonların hız kesmeden devam ettiği belirtildi. Hakkari Dağ ve Komando Tugayı'na bağlı güvenlik güçlerince Yüksekova Dilekli Hisar Dağı bölgesinde Şehit Yüzbaşı Özgür Çevik Tepesi ve civarına yapılan operasyonda 1 adet televizyon, 2 adet 1500 w UPS, 1 adet akü, 30 adet el bombası, 2 adet gaz filtresi, 2 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 adet av tüfeği, 1 adet 12.7 Doçka, 1 adet 14.5 Doçka yedek namlusu, 1 adet kandil, bin 500 adet 12.7 mm mühimmat, örgütsel doküman, YAESU ana kontrol telsizi, muhtelif yiyecek malzemeleri ele geçirildiği bildirildi.

Uğur Kan Yüksek