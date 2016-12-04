Valilik tarafından yapılan açıklamada,"İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; İlimiz Merkezine bağlı Eski Doğanlı Köyü kırsal alanında yapılan çalışmalar ve araştırmalar neticesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan sığınak ve mağaralarının olabileceği, bu alanda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulunabileceği değerlendirilmiş, tespit edilen noktalara yönelik yapılan geniş çaplı operasyonda, İlimiz Merkezine bağlı Eski Doğanlı Köyü kırsal alanında toprak altına gömülü vaziyette 1 adet AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 9850 adet 7.62x39 mm AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait mühimmat, 550 adet 12,7 Uçaksavar mühimmatı, 37 adet roket sevk fişeği, 1327 adet 14,5 Doçka silaha ait mühimmat, 400 kilo amonyum nitrat gübre, 12 adet piknik tüpü, 35 adet pil bloğu (tuzaklanmaya hazır, 3500 metre kablo, 29 adet örgütsel doküman ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ayrıca operasyon esnasında, İlimiz Merkezine bağlı Eski Doğanlı köyü yolu üzerinde EYP tespiti yapılmış, kontrollü şekilde imha edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.