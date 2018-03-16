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Hakkari'de çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi...

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalar kapsamında çok sayıda silah ve mühimmat ile kozmetik ve tıbbi malzeme ele geçirildi.

Hakkaride çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi...

16 Mart 2018 10:22


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Şemdinli ilçesi Yufkalı köyü Kola mezrası Derindere mevkiinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 3 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 200 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeğine ait fişek, 120 adet bixi mühimmatı, 40 adet zırh delici uçaksavar mühimmatı, 1 adet el bombası, 1 adet roketatar sevk fişeğine bağlı el yapımı patlayıcı, 2 adet tuzaklanmış tüp, 8 adet pil bloğu, 400 metre kablo, 1 adet akü, 4 adet uyku tulumu, 4 adet bölücü terör örgütüne ait kıyafet, 4 adet sivil kıyafet, 5 adet battaniye, 2 adet kazma, 2 adet çaydanlık, 2 adet tava, 2 adet şemsiye, 1 adet testere ile çok sayıda kozmetik, tıbbi ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.  

Feyzullah Taş

 

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