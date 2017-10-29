Hakkari’de Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu

Akşam saatlerinde Orduevi’nde verilen resepsiyona Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, eşi Dr. Funda Toprak, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç ve Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Vali Yardımcıları Bekir Abacı ve Mehmet Nurullah Karaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Hakkari Barosu Başkanı Av. Zeydin Kaya, Ak Parti İl Başkanı Emrullah Gür, CHP İl Başkanı Aytekin Karahanlı, MHP İl Başkanı Fahih Özbek, şehit ve gazi aileleri, engelli aileleri, kurum amirlere mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Vali Toprak ve beraberindekiler resepsiyona katılanların masalarını tek tek dolaşarak bir süre sohbet etti.

Burada Konuşan Vali Cüneyit Orhan Toprak, Cumhuriyeti 94. kuruluş yıldönümünde yaşananlar ve bugünkü ülkemizin içende bulunduğu durum ile ilgili detaylı bilgiler verdi.

Vali Toprak davete iştirak eden herkese teşekkür ederek, birlikte nice Cumhuriyet bayramlarına ulaşmak temennisinde bulundu.

Vali Toprak, Tümgeneral Metin Tokel ile birlikte üzerinde "Cumhuriyetimizin 94. Yılı Kutlu Olsun" ifadesi yazılı olan pastayı kesti.

Resepsiyona katılan davetliler Vali Toprak ile birlikte hatıra fotoğrafı çekmesi ile birlikte program sona erdi.