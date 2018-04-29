Hakkari’de Galatasaray coşkusu

Maçın bitmesiyle birlikte Galatasaray taraftarları sokağa çıktı. Kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde toplanan kalabalık taraftar grubu burada tezahüratlarda bulundu. Kalabalığın tur atması üzerine polis olası olaylara karşı yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Araç turu atan ve araçların üzerine çıkarak sevgi gösterilerinde bulunan Galatasaray taraftarları Meşale yakıp tekrar çarşı merkezinde yürüyüşe geçti. Polis zırhlı araçlardan anonsla seslenerek taşkınlık yapmamaları konusunda taraftara uyarılarda bulundu.

Kentin değişik noktalarında sevgi gösterilerinde bulunan Galatasaray taraftarları daha sonra sesiz bir şekilde dağıldı.

Feyzullah Taş

