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Hakkari’de güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkartıldı

Hakkari genelinde başlatılan hava destekli operasyonlar devam ederken, güvenlik önlemleri ise üst seviyeye çıkarıldı.


28 Eylül 2016 13:32

Hakkari il merkezi ve ilçelerinde güvenlik tedbirlerini elden bırakmayan güvenlik güçleri, en ufak bir ayrıntıyı bile göz ardı etmiyor. Hakkari’de akşam saatlerinde kayyumun atandığı Hakkari Belediyesi önünde geçmekte olan ‘dur’ ihtarına uymayan bir kişinin, havaya ateş açılarak durdurulup üst araması yapıldığı belirtildi. Şehrin giriş ve çıkışlarında araçları tek tek aramadan geçiren güvenlik güçleri, en ufak bir ihbarı ise zamanında değerlendiriyor.
Hakkari’nin Yüksekova, Çukurca ve Şemdinli ilçesi kırsalında ise hava destekli operasyonların devam ettiği belirtildi. Bir taraftan savaş uçakları diğer taraftan helikopterler hareketliliğinin sürdüğü Hakkari’de, daha önceden belirlenen birçok PKK hedefinin ise yerle bir edildiği belirtildi.
Bordo bereli askerlerin Şemdinli ilçesine bağlı Yeşilova köyü Gerdan Tepe’nde başlattığı operasyonlar ikinci gününe girerken, eğitimli askerlerin PKK ile mücadelesinin kararlılıkla sürdüğü belirtildi. Savaş uçakları ve Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında kalkan helikopterlerin destek verdiği operasyonun aralıksız olarak devam ettiği bildirildi.
Sabah saatlerinde ise Hakkari-Çukurca karayolu üzerindeki Şine Köprüsü yakınlarında yolu kesmeye çalışan bir grup PKK mensubu ile güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandığı iddia edildi. 


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