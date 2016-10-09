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Hakkari’de hava harekatında 1 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari’nin Çukurca ilçesi kırsalında yapılan hava harekatında ilk belirlemelere göre 1 terörist öldürüldü, tespit edilen 1 Doçka mevzi imha edildi.

Hakkaride hava harekatında 1 terörist etkisiz hale getirildi

09 Ekim 2016 14:13

Çukurca kırsalı Güven Dağı bölgesinde Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendi. Bölgede tespit edilen Doçka silah mevzii imha edilirken, ilk görüntüde silah mevzii yanında bulunan 1 teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi. 

PKK’nın elinde bulunan en stratejik silahlardan birisi olan Doçka'nın, özellikle hava araçlarına karşı çok etkili olduğu, Sovyet yapımı uçaksavar makineli tüfeğin ilk prototipinin 1930’da Degtyarev adlı tasarımcı tarafından yapılırken, silahın devletler seviyesinde kullanılmasa da artık terör örgütleri PYD/PKK, DEAŞ gibi terör örgütleri tarafından yoğun şekilde kullanıldığı belirtildi. 

Derya Yetim

Etiketler: 1 terörist etkisiz hale getirildi, hakkari, hava harekatı


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