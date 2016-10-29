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Hakkari’de HDP’li başkan ve 4 kişi tutuklandı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari İl Eşbaşkanı Metin Besinin de aralarında bulunduğu 4 kişi “Terör Örgütüne Üye Olmak” iddiasıyla tutuklandı.

Hakkaride HDPli başkan ve 4 kişi tutuklandı

29 Ekim 2016 21:09

12 Ekim tarihinde Hakkari’de yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 7 kişiden HDP İl Eşbaşkanı Metin Besi ile HDP İlçe Eşbaşkanı Asım Özcan, DBP yöneticisi Hakan Abi ve Meya-Der Şube Eşbaşkanı Bedirhan Koç “Terör Örgütüne Üye Olmak” iddiasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, İHD Hakkari Şube Başkanı İsmail Akbulut, eski DBP yöneticisi Cevahir Kaçar ile Selam Özkan serbest bırakıldı.
Duruşmayı HDP Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan ile sanıkların aileleri ve akrabaları takip etti.
Öğle saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen sanıklar savcılıkta verdikleri ifadenin ardından tutuklanma talebiyle bir üst mahkemeye sevk edildi.

Burada hakim karşısına çıkarılan 7 kişiden aralarında HDP Hakkari İl ve ilçe Eşbaşkanları Metin Besi ile Asım Özcan’ın da bulunduğu 4 kişi “Terör Örgütüne Üye Olmak” iddiasıyla tutuklanarak Hakkari kapalı cezaevine gönderildiler. 

Mimar Kaya
 


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