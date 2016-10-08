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Hakkari'de iki grup arasında kavga: 4 ölü, 2 yaralı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 2 grup arasında henüz nedeni bilinmeyen kavgada 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Hakkaride iki grup arasında kavga: 4 ölü, 2 yaralı

08 Ekim 2016 13:07

Edinilen bilgiye, sabah 10.00 sıralarında ilçenin Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan Eski Cezaevi Kavşağı mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle silah sesleri yükseldi. Silah seslerinin ardından olay yerine ambulanslar sevk edildi. Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Serhat Buldan, Nejdet İşözü, Rahmi Sefalı, Aydın Tümen’in hayatını kaybettiği, Şemsettin Çakmakçı, Mehmet Ali Kaya ve Ayşehan Doğan’ın da yaralandığı bildirildi. Polis olayın ardından olay yerine kimseyi yaklaştırmazken, birçok kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi. Ölü ve yaralıların kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Olay ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 

Etiketler: Eski Cezaevi Kavşağı, hakkari, yüksekova devlet hastanesi


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