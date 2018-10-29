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Hakkari'de kaçak malzeme ele geçirildi

Hakkari'de kaçak malzeme ele geçirildi
Hakkari'de kaçak malzeme ele geçirildi

Hakkari’de yapılan uygulamalarda aralarında cinsel güç arttırıcı madde de bulunan çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda, 22 ile 29 Ekim 2018 tarihleri arasında ilimiz genelinde yapılan uygulamalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 120 paket sigara, 194 adet kol saati, 48 şişe alkollü içki, 29 adet cinsel güç arttırıcı madde ve sahte olduğu değerlendirilen 1 adet kimlik ile 2 adet pasaport ele geçirilmiştir. 6 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat devam etmektedir" denildi.  

Feyzullah Taş
 

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