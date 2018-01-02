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Hakkari'de kaçakçılık operasyonu !

Hakkari'de sürdürülen operasyonlarda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Hakkaride kaçakçılık operasyonu !

02 Ocak 2018 17:11

Valilik tarafından yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda 25 Aralık 2017 ile 1 Ocak 2018 tarihleri arasında ilimiz genelinde yapılan uygulamalarda; 26 bin 650 paket gümrük kaçağı sigara, bin 417 litre gümrük kaçağı akaryakıt, 41 litre alkollü içki, 3 bin 340 adet puro ve 128 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Feyzullah Taş
 

 

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