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Hakkari'de kaçakçılık operasyonu...

Hakkari'de yapılan operasyonlarda büyük miktarda kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Hakkaride kaçakçılık operasyonu...

05 Şubat 2018 18:25

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez Çimenli köyünde bir araçtan aktarım pompası ile boş bidonlara yakıt aktarımının yapıldığının görülmesi üzerine arama yapıldı. Aramada 6 bin 422 litre gümrük kaçağı akaryakıt ve 1 adet aktarım pompası ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 29 Ocak ile 5 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılan uygulamalarda ise 945 litre gümrük kaçağı akaryakıt ve 10 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ele geçirildiği belirtildi. 

Feyzullah Taş

Etiketler: hakkari, kaçakçılık operasyonu

 

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