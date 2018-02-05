Hakkari'de kaçakçılık operasyonu...

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez Çimenli köyünde bir araçtan aktarım pompası ile boş bidonlara yakıt aktarımının yapıldığının görülmesi üzerine arama yapıldı. Aramada 6 bin 422 litre gümrük kaçağı akaryakıt ve 1 adet aktarım pompası ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 29 Ocak ile 5 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılan uygulamalarda ise 945 litre gümrük kaçağı akaryakıt ve 10 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ele geçirildiği belirtildi.

Feyzullah Taş