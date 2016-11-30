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Hakkari’de kar kalınlığı 5 santim metreye ulaştı

Hakkari’de etkili olan kar yağışı kent merkezinde 5 santim metreye ulaştı.

Hakkaride kar kalınlığı 5 santim metreye ulaştı

30 Kasım 2016 22:17

Öğle saatlerinde hafif şekilde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini iyice göstermeye başladı. Kent merkezine yılın ilk karı 5 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde ise 20 santim metreye ulaştı.Yağış nedeniyle Hakkari’nin bazı mahallelerinde ise yer yer elektrik kesintileri meydana geldi. Yılın ilk kar yağışına tanıklık eden çocuklar ise mahalle aralarında kayarak oynamanın sevincini yaşadılar.
Kar yağışının geçen yıla oranla geç başladığını belirten vatandaşlar ise kar yağışının beraberinde bereket getirmesi temennisinde bulundular.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesinde karla karışık yağmur ve kar şeklindeki yağışların “Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar şeklinde devam edeceğini duyurmuştu. 

Feyzullah Taş
 

Etiketler: hakkari, kar


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