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Hakkari’de kardan kartala yoğun ilgi

Hakkari’de etkili olan kar yağışını eğlenceye çeviren bir grup esnaf, kardan kartal yaptı.

Hakkaride kardan kartala yoğun ilgi

16 Aralık 2016 09:09

Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan onlarca köy ve mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların aralıksız olarak sürdüğü Hakkari’de, bir araya gelen bazı esnaflar ise kardan gerçeği aratmayan kartal yaptılar. Çevreyolu üzerinde bulunan bazı esnaflar, yağan kar yağışını eğlenceye çevirerek iş yerlerinin önünde kardan dev bir kartal heykeli yaptılar. Kardan kartalı gören vatandaşlar, yanına giderek hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kent merkezinde yaklaşık bir, yüksek kesimlerde ise 3 metreyi aşan kar kalınlığı nedeniyle bazı vatandaşlar toprak evlerinin damlarını temizlerken, bazı çocuklar ise mahalle yolunu kayak pistine çevirdi.
Gazi Mahallesi’nde bir araya gelen onlarca çocuk, trafiğe açık yolda kızak ve naylonlarla kayarak doyasıya eğlendi. Hızla yokuş aşağı kayan çocukların çarpışması ise ilginç görüntüler oluşturdu. 

Mimar Kaya

Etiketler: hakkari kar, kar kartal, yoğun kar yağışı


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