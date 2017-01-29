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Hakkari’de kayak merkezi yoluna çığ düştü

Hakkari’de Merga Büte Kayak Merkezi yoluna üç ayrı noktada çığ düşerken, onlarca araç yolda mahsur kaldı.

Hakkaride kayak merkezi yoluna çığ düştü

29 Ocak 2017 12:36

Şehirden 12 kilometre uzaklıktaki 2800 rakamlı Merga Büte Kayak Merkezi yoluna sabah saatlerinde üç ayrı noktada çığ düştü. Yaklaşık 30 aracın mahsur kaldığı yolda, İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı. Yolda mahsur kalan bazı yolcular yaya olarak kayak merkezine ulaşırken, bazıları ise ekiplerin yolu açmasını bekledi. Durumun ilgili kuruma bildirilmesi üzerine çığ bölgesine gelen bir iş makinesi, yolu yeniden ulaşıma açtı.
Kayak merkezine doğru saat 07.00’de yola çıktıklarını ifade eden vatandaşlar, saat 11.00’de ancak vardıklarını belirterek, yolu yeniden ulaşıma açan karla mücadele ekibine teşekkür ettiler.

Hakkari İl Özel İdaresi yetkilileri ise, sabah erken saatlerde düşen çığı temizleyerek yolu yeniden ulaşıma açtıklarını belirttiler. 

Feyzullah Taş

Etiketler: çığ, hakkari, kayak merkezi


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