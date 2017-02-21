Hakkari il genelinde kapanan köy ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılmasının ardından genişletme çalışmalarına başlandığı belirtildi. İl Özel İdaresi yol ve ulaşım müdürlüğü yetkilileri iki haftalık çalışmaların ardından il genelindeki kapalı köy ve mezra yolu bırakmadıklarını belirttiler.

55 iş makinesi ve 72 personel ile yapılan çalışmalar sonucunda ulaşıma açılan yollarda genişletme çalışmalarına ağırlık verdiklerini ifade eden yetkililer, çalışmaların aralıksız olarak devam ettiğini belirttiler.

Feyzullah Taş

