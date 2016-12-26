Şehirden 7 kilometre mesafede bulunan Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığına yakıt taşıyan bir tanker, Dereboyu Mahallesi yakınlarında kara saplandı. Bir süre yolda mahsur kalan tanker ve arkasındaki sivil araçların kurtarılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekibinden yardım istendi. Bunun üzerine harekete geçen İl Özel İdaresi ekibi ve beraberindeki askeri araçlar kısa sürede olay yerine ulaştı. Kardan temizlenen yolda kurtarma çalışmaları başlarken, şehrin içme suyu çalışmalarından dönen belediye su arıza ekibi de çalışmalara eşlik etti.

Yolda kalan yakıt yüklü tankere zincir bağlandıktan sonra İl Özel İdaresine ait iş makinesinin yardımı ile çekildi. Yaklaşık 1,5 metre karın bulunduğu Otluca köyü yolunda yapılan iki saatlik çalışmanın ardından mahsur kalan yakıt yüklü tanker ile sivil araçlar kurtarıldı.

