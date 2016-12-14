Hakkari’nin Merzan Mahallesi’ndeki bir iş yeri sahibine ait ‘Paşa’ ismindeki maymun kafesten kaçtı. İş yeri sahibi Ercan Gezer’in durumu bildirmesi üzerine Hakkari Belediye Başkanlığından Veteriner Hekim Faysal Cindioğlu ve Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti. En son Bağlar Mahallesi Bay köyü yolu üzerindeki alanda bulunan örümcek maymunu yakalamak için ekipler büyük gayret gösterdi. Ekiplerden kaçmayı başaran maymun, Merzan Mahallesi’ndeki iki katlı bir evin çatısına çıktı. Bazı mahalle sakinlerinin yardımı ile 15 kişilik ekip çatıya çıkan ve daha sonrada ağaçtan ağaca atlayan örümcek maymunu yakalamak için büyük çaba sarf etti. Maymunun zarar görmemesi için büyük bir dikkatle hareket eden ekipler, yer yer zor anlar yaşadı.

Bir vatandaşın evinde getirdiği muzu kapan maymun tekrar ağaca tırmandı. Ağaçlara çıkan ekipler, maymunun ani refleksle üzerilerine gelmesi ve ekipten birinin korkarak bağırması ise herkesi güldürdü. Ekiplerin uyuşturucu iğneyle vurduğu maymun, iğneyi çıkartıp gösterince operasyona katılanları şaşırttı. ‘Paşa’ ismindeki örümcek maymun, son olarak bir evin odunluk kısmına çatıdan girdi. Burada sıkışan maymun, uyuşturucu iğne ile vurularak bayıltıldı. Daha sonra da sahibi tarafından getirilen kafese konulan maymun, yaklaşık 6 saatin ardından yakalanabildi.

Operasyona katılan Veteriner Hekim Faysal Cindioğlu, sahipli bir örümcek maymunun kafesten kaçtığı ihbarını alır almaz hemen harekete geçtiklerini söyledi. Cindioğlu, “Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Müdürlüğündeki arkadaşla birlikte uzun bir operasyon sonucunda yakalayıp kafesine koyduk. Kimlik ve evraklarını kontrol edeceğiz. Evrak kontrolünden sonra sahibine teslim edeceğiz. Sağlık durumu iyi, kontrollerini yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Feyzullah Taş

HAKKARİ