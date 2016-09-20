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Hakkari’de öldürülen terörist sayısı 299’a ulaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri, bugüne kadar Hakkari Çukurca’da 214, Şemdinli’de 52, Yüksekova’da 27 ve Hakkari Merkez’de 6 terörist olmak üzere toplam 299 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Hakkaride öldürülen terörist sayısı 299a ulaştı

20 Eylül 2016 14:55

TSK, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile Dağlıca kırsalında hava harekatı düzenlendiğini ve bölgede tespit edilen 2 dinamik hedef ile silah mevzilerinin ateş altına alındığını bildirdi. Bölücü terör örgütü mensubu 7 teröristin etkisiz hale getirildiği harekatın 6 dakika sürdüğü bildirildi.

TSK’dan yapılan bir diğer açıklamada ise Hakkari Çukurca’da 214, Şemdinli’de 52, Yüksekova’da 27 ve Hakkari Merkez’de 6 terörist olmak üzere toplam 299 teröristin 4 Ağustos-20 Eylül 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirildiği ifade edildi. 

Etiketler: öldürülen terörist sayısı, tsk


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