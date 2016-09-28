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Hakkari'de özel güvenlik bölgeleri açıklandı

Hakkari Valiliği, özel güvenlik bölgelerini açıkladı.

Hakkaride özel güvenlik bölgeleri açıklandı

28 Eylül 2016 18:09

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemleri, ilimizin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başlamıştır. Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız; ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Bu tedbirler kapsamında, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince ilimiz merkez ilçesi sınırlarında bulunan Geçit Tepe-Koç Tepe-Bergiri Tepe Bölgesi, Bergiri Tepe, Çoban Dağı güneyi, Çoban Yaylası mevkii, Korkulu Tepe, Çukur Tepe, Ahmet Tepe, Tel Tepe arasında kalan bölge, 27 Eylül 2016 günü saat 00.00.01’den 11 Ekim 2016 günü saat 23.59.59’a kadar, özel güvenlik bölgesi ilan edilmiş olup, vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır" denildi. 

Etiketler: özel güvenlik bölgesi


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