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Hakkari'de özel güvenlik bölgeleri açıklandı

Hakkari il merkezi, Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarında bulunan özel güvenlik bölgeleri açıklandı.

Hakkaride özel güvenlik bölgeleri açıklandı

29 Ekim 2016 12:14

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemleri, ilimizin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başlamıştır. Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız; ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Bu tedbirler kapsamında, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince ilimiz merkez, Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarında bulunan Koryürek - Samanlı bölgesi, Mehendi bölgesi, Meydan T. - Yayla T. - 2792 Rk. T.- Müzgikaya T. bölgesi, Sipendere T.-İskender sırtları-2904 Rk.T. bölgesi Beyaz Y.-Bala Y.-Arsen Kapısı-Eski Kırıkdağ bölgesi, Otluca Kışlası bölgesi, Bas Tepe bölgesi Keşe Tepe özel güvenlik bölgesi, Erdağı Dikenli bölgesi, merkez ilçe sınırlarında bulunan Kilile Tepe bölgesi, Cernil Tepe bölgesi, Ganizark mevkii, Bulhari Tepe bölgesi, Busindi Dağı bölgesi, Keçilik Dağı, Kokulu Tepe, Karakaya Mevkii, Şine Köprüsü güneyi, Neçe sırtı, ve Elma Kapı sırtı Meskan Tepe bölgesi, Meydan Belek Yaylası- Zeynep Tepe bölgesi, Keklik Çeşmesi- Harman Yeri bölgesi, Ganizark Tepe-Sakar Dağ bölgesi, Kovan Tepe-Arsan Dağı bölgesi, Katran-Kelle Tepe bölgesi, Geçimli Köyü bölgesi, Ceylanlı Köyü bölgesi, Fak Tepe bölgesi, Geçit Tepe-Koç Tepe-Bergiri Tepe bölgesi, Bergiri Tepe, Çoban Dağı Güneyi, Çoban Yaylası Mevkii, Korkulu Tepe, Çukur Tepe, Ahmet Tepe, Tel Tepe arasında kalan bölgeler 30 Ekim 2016 günü saat 00.00.01’den 13 Kasım 2016 günü saat 23.59.59’a kadar özel güvenlik bölgesi ilan edilmiş olup, vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır" denildi.
 

Etiketler: hakkari


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