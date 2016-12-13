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Hakkari’de 'özel güvenlik bölgeleri' açıklandı

Hakkari genelinde bazı bölgelerin ‘özel güvenlik bölgesi’ ilan edildiği bildirildi.

Hakkaride özel güvenlik bölgeleri açıklandı

13 Aralık 2016 16:13

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, il sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemlerinin kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başladığı belirtildi. Bu eylemler neticesinde halkın; ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kaldığı ifade edilen açıklamada, “Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Bu tedbirler kapsamında, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince ilimiz merkez, Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarında bulunan Koryürek - Samanlı bölgesi, Mehendi bölgesi, Küçe T., Meydan T., Yayla T., 2792 Rk.T., Müzgikaya T. bölgesi, Sipendere T.-İskender sırtları-2904 Rk.T. bölgesi, Beyaz Y., Bala Y., Arsen Kapısı, Eski Kırıkdağ bölgesi, Otluca Kışlası bölgesi, Bas Tepe bölgesi, Keşe Tepe Özel Güvenlik bölgesi, Erdağı Dikenli bölgesi, Kilile Tepe bölgesi, Cernil Tepe bölgesi, Ganizark mevkii, Bulhari Tepe bölgesi, Busindi Dağı bölgesi, Meskan Tepe bölgesi, Kavaklı bölgesi, Meydan Belek Yaylası- Zeynep Tepe bölgesi, Keklik Çeşmesi- Harman Yeri bölgesi, Ganizark Tepe-Sakar Dağ bölgesi, Kovan Tepe-Arsan Dağı bölgesi, Katran-Kelle Tepe bölgesi, Geçimli köyü bölgesi, Ceylanlı köyü bölgesi, Fak Tepe bölgesi, Geçit Tepe, Koç Tepe, Bergiri Tepe bölgesi, 14 Aralık 2016 günü saat 00.00.01’den 28 Aralık 2016 günü saat 23.59.59’a kadar, ‘özel güvenlik bölgesi’ ilan edilmiş olup, vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır" denildi. 

Etiketler: hakkari, özel güvenlik bölgesi


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