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Hakkari’de özel güvenlik bölgeleri ilan edildi

Hakkari Valiliği, il merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde bazı alanların özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini duyurdu.

Hakkaride özel güvenlik bölgeleri ilan edildi

13 Kasım 2016 14:24

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemleri, ilimizin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başlamıştır. Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız; ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Bu tedbirler kapsamında, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 32/A maddesi gereğince ilimiz merkez, Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarında bulunan; Koyürek-Samanlı bölgesi, Mehendi bölgesi, Küçe T. - Meydan T. - Yayla T.-2792 Rk.T.-Müzgikaya T. bölgesi, Sipendere T.-İskender sırtları-2904 Rk.T. bölgesi, Beyaz Y.-Bala Y.-Arsen Kapısı-Eski Kırıkdağ bölgesi, Otluca Kışlası bölgesi, Bas Tepe, Keşe Tepe, Erdağı Dikenli bölgesi, Kilile Tepe bölgesi, Cernil Tepe bölgesi, Ganizark mevkii, Bulhari Tepe bölgesi, Busindi Dağı bölgesi, Meskan Tepe bölgesi, Kavaklı bölgesi, Meydan Belek Yaylası- Zeynep Tepe bölgesi, Keklik Çeşmesi- Harman Yeri bölgesi, Ganizark Tepe-Sakar Dağ bölgesi, Kovan Tepe-Arsan Dağı bölgesi, Katran-Kelle Tepe bölgesi, Geçimli Köyü bölgesi, Ceylanlı Köyü bölgesi, Fak Tepe bölgesi, Geçit Tepe-Koç Tepe-Bergiri Tepe bölgesi, 14 Kasım 2016 günü saat 00.00.01’den 28 Kasım 2016 günü saat 23.59.59’a kadar, özel güvenlik bölgesi ilan edilmiş olup, vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır” denildi. 

Etiketler: Hakkari Valiliği


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