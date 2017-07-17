Diğer
Kategoriler

Hakkari’de patlama: 4’ü ağır 17 asker yaralı

Hakkari Valiliği, Esendere beldesinden Yüksekova ilçesine askeri personel taşıyan araca yapılan bombalı saldırı sonucu 4’ü ağır 17 askeri personelin yaralandığını açıkladı.

Hakkaride patlama: 4ü ağır 17 asker yaralı

17 Temmuz 2017 11:45
Hakkari’de patlama: 4’ü ağır 17 asker yaralı - Tıkla İzle

Alınan bilgilere göre, Yüksekova-Esendere karayolunda seyreden askeri konvoyun geçişi sırasında daha önceden PKK’lı teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak ettirildi. Patlamanın ardından bölgeye ambulanslar sevk edilirken, karadan ve havadan operasyon başlatıldığı belirtildi. 

Valilikten yapılan açıklamada, "17.07.2017 günü İlimiz Esendere Beldesinden Yüksekova İlçesine askeri personel taşıyan bir araca yönelik bölücü terör örgütü mensuplarınca EYP (el yapımı patlayıcı) saldırısı gerçekleştirilmiştir. Yapılan saldırı neticesinde 4’ü ağır 17 askeri personel yaralanmış olup; sevk edildikleri Yüksekova Devlet Hastanesinde tedavilerine başlanılmıştır. Bölgeye taarruz helikopterleri sevk edilmiş, geniş çaplı operasyon başlatılmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Patlamada yaralanan 4 asker Hakkari'ye getirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde askeri personel taşıyan araca yapılan bombalı saldırıda ağır yaralanan 4 asker Hakkari Devlet Hastanesine getirildi. 

Esendere Beldesi'nden Yüksekova ilçesine askeri personel taşıyan bir araca yönelik bölücü terör örgütü mensuplarınca el yapımı patlayıcıyla yapılan saldırı sonucu 4'ü ağır olmak üzere 17 asker yaralanmıştı. Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan askerlerden durumu ağır olan 4 asker, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. 

Mimar Kaya

 

 

Etiketler: hakkari, patlama


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!