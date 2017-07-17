Hakkari’de patlama: 4’ü ağır 17 asker yaralı

Alınan bilgilere göre, Yüksekova-Esendere karayolunda seyreden askeri konvoyun geçişi sırasında daha önceden PKK’lı teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak ettirildi. Patlamanın ardından bölgeye ambulanslar sevk edilirken, karadan ve havadan operasyon başlatıldığı belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "17.07.2017 günü İlimiz Esendere Beldesinden Yüksekova İlçesine askeri personel taşıyan bir araca yönelik bölücü terör örgütü mensuplarınca EYP (el yapımı patlayıcı) saldırısı gerçekleştirilmiştir. Yapılan saldırı neticesinde 4’ü ağır 17 askeri personel yaralanmış olup; sevk edildikleri Yüksekova Devlet Hastanesinde tedavilerine başlanılmıştır. Bölgeye taarruz helikopterleri sevk edilmiş, geniş çaplı operasyon başlatılmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Patlamada yaralanan 4 asker Hakkari'ye getirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde askeri personel taşıyan araca yapılan bombalı saldırıda ağır yaralanan 4 asker Hakkari Devlet Hastanesine getirildi.

Esendere Beldesi'nden Yüksekova ilçesine askeri personel taşıyan bir araca yönelik bölücü terör örgütü mensuplarınca el yapımı patlayıcıyla yapılan saldırı sonucu 4'ü ağır olmak üzere 17 asker yaralanmıştı. Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan askerlerden durumu ağır olan 4 asker, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.

Mimar Kaya