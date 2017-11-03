Diğer
Kategoriler

Hakkari’de PKK operasyonu 10 gözaltı

Hakkari ve Çukurca ilçesinde jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 10 şahıs gözaltına alındı.

Hakkaride PKK operasyonu 10 gözaltı

03 Kasım 2017 17:30

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu çalışmalar kapsamında ilimiz merkez ve Çukurca ilçesinde “PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan aranan şahısları yakalamak amacıyla yapılan operasyon neticesinde 10 şahıs gözaltına alınmış olup; 1 şahsın araması devam etmektedir. Yakalanan şahısların ikamet adreslerinde yapılan aramada; 13 adet cep telefonu, 1 adet (Geçici Köy Koruculuğu görevinde zimmetli) AK-47 uzun namlulu silah, bu silaha ait 4 şarjör ve 150 fişek, 5 adet dijital materyal, 2 adet bilgisayar ile bölücü terör örgütüne ait afiş ve bez parçaları ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi. 

Feyzullah Taş
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç