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Hakkari'de PKK'lı 5 kişi tutuklandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde mahkemeye çıkartılan 5 şahıs tutuklandı.

Hakkaride PKKlı 5 kişi tutuklandı

04 Kasım 2017 13:29

Hakkari valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 31.10.2017 günü Çukurca ilçesinde haklarında “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan yakalama kararı bulunan 5 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak 03.11.2017 günü Hakkâri Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir"denildi. 

 

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