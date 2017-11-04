Hakkari'de PKK'lı 5 kişi tutuklandı

Hakkari valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 31.10.2017 günü Çukurca ilçesinde haklarında “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan yakalama kararı bulunan 5 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak 03.11.2017 günü Hakkâri Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir"denildi.