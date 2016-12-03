Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; Şemdinli ilçesi Çatalca köyü Soğuksu mezrası kırsal alanında çalışma yaptığı belirtildi. Yapılan çalışmalar ve araştırmalar neticesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan sığınak ve mağaralarının olabileceği, bu alanda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulunabileceği değerlendirildiği belirtilen açıklamanın devamında, "Tespit edilen noktalara yönelik yapılan geniş çaplı operasyonda, ilimiz Şemdinli İlçesi Çatalca köyü Soğuksu Mezrası Beyazdere mevkiinde toprak altına gömülü vaziyette; 1 adet 12,7 Doçka silah, 1 adet Bixi marka silah, 1 adet RPG-11 roketatar, 1 adet RPG-7 roketatar, 1 adet Kanas marka silah, 3 adet AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 3 adet RPG-11 Antitank mühimmatı, 2 adet Roketatar sevk fişeği, 2 adet el bombası, 2 adet el dürbünü, 2 adet sırt çantası, 2 adet kutuluk, 1 adet basma düzenekli el yapımı patlayıcı (EYP) ve mayın yapımında kullanılmak üzere çok sayıda çöp poşeti, bant, kablo, çeşitli sayıda mühimmat ve silahlara ait şarjör ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.