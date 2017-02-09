Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında merkez Oğul köyü kırsal alanı Bedarik mevkiinde bölücü terör örgütüne ait silah ve mühimmat bulunduğu bilgisi üzerine operasyon başlattı. Yapılan operasyon neticesinde 2 adet anti tank RPG-7 mühimmatı, 3 adet RPG-7 mühimmatı sevk fişeği, 1 adet anti personel roket mühimmatı, 100 metre el yapımı patlayıcı yapımında kullanıldığı değerlendirilen kablo, 4 adet İHA/İKU’dan korunmaya yarayan şemsiye ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.