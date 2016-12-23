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Hakkari’de şehir çöplüğündeki köpek leşleri görenleri hayrete düşürüyor

Hakkari şehir çöplüğündeki onlarca köpek leşi görenleri hayrete düşürüyor. Yiyecek bulamayan başıboş köpekler ise açlıktan buradaki leşleri yiyor.

Hakkaride şehir çöplüğündeki köpek leşleri görenleri hayrete düşürüyor

23 Aralık 2016 10:02

Hakkari’de hayvan barınağı olmadığı için onlarca başıboş köpeklerin terk edildiği ve açlıktan birbirlerinin etini yediği şehir çöplüğü, İHA ekibi tarafından görüntülendi. Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde bulunan şehir çöplüğünde bir taraftan araçların çarparak telef ettiği, diğer taraftan nasıl telef oldukları henüz öğrenilemeyen onlarca köpek leşi bulunuyor. Çöplükte telef olan köpeklerin üzerinde kırmızı boyayla yapılan numaralandırma ve kulaklarındaki küpe dikkat çekerken, iddiaya göre köpeklerin zehirlenerek atıldığı belirtiliyor.
Telef olan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmayan yavru bir köpek ise, dondurucu soğuklardan korunmak için telef olmuş arkadaşına sarılarak ısındı. Hakkari’de nesli tükenmekte olan ve göç aşamasındaki akbabalar da telef olan köpeklerin leşleriyle besleniyor.

Hakkari Belediyesi yetkilileri ise esrarengiz köpek ölümleri ve açlıktan birbirlerinin etini yemeleriyle ilgili bir çalışma içerisinde olduklarını bildirdiler.

Mimar Kaya 
 



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