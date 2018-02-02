Hakkari’de şehit askerler için tören düzenlendi

Hakkari’nin Çukurca ilçesi Güven Dağı üs bölgesinde terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu şehit olan Malatya doğumlu Şehit Piyade Sözleşmeli Er Miraç Gürhan, Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Çam Tepe Üs Bölgesinde terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu şehit olan Adana’nın Seyhan ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Halil İbrahim Şık ve Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Çam Tepe Üs Bölgesinde terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesinde Şehit olan Siirt Şirvan ilçesi doğumlu Piyade Sözleşmeli Er Hayrettin Dündar için tören düzenlendi.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’nda düzenlenen törene Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Başbakan Başdanışmanı Muhsin Kızılkaya, Van Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İ Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Ak Parti İl Başkanı Emrullah Gür, Ak Parti eski il Başkanı Nurettin Fırat, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, kamu kurum ve kuruluş amirleri, polis ve askerî personel katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasıyla birlikte şehitlerin naaşı tören alanına getirilerek özgeçmişi okundu. Yapılan duanın ardından şehitlerin naaşı memleketlerine gönderilmek üzere helikopterle Van’a uğurlandı.

Feyzullah Taş