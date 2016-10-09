Hakkari Çukurca bölgesinde devam eden Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Bahri Uçuş Operasyonu kapsamında; 9 Ekim 2016 tarihinde yapılan arazi arama tarama sırasında Çukurca Zengil Tepe’de öldürülen 1 terörist cesedi bulundu. Zengil Tepe’de 1 ve Gerki Tepe civarında 2 olmak üzere toplam 3 Doçka silahı ele geçirildi. Ayrıca Çilekli Tepe civarında bir terörist cesedi ile 3 yeni gömülmüş terörist mezarı bulundu.

Operasyonda toplam 39 terörist etkisiz hale getirilirken birçok silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi.

Derya Yetim