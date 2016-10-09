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Hakkari’de Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Bahri Uçuş Operasyonunda 39 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari’nin Çukurca bölgesinde devam eden Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Bahri Uçuş Operasyonunda 39 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkaride Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Bahri Uçuş Operasyonunda 39 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari’de 39 terörist etkisiz hale getirildi - Foto Galeri

09 Ekim 2016 12:36

Hakkari Çukurca bölgesinde devam eden Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Bahri Uçuş Operasyonu kapsamında; 9 Ekim 2016 tarihinde yapılan arazi arama tarama sırasında Çukurca Zengil Tepe’de öldürülen 1 terörist cesedi bulundu. Zengil Tepe’de 1 ve Gerki Tepe civarında 2 olmak üzere toplam 3 Doçka silahı ele geçirildi. Ayrıca Çilekli Tepe civarında bir terörist cesedi ile 3 yeni gömülmüş terörist mezarı bulundu.

Operasyonda toplam 39 terörist etkisiz hale getirilirken birçok silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi. 

Derya Yetim 

Etiketler: 39 terörist, etkisiz hale getirildi, hakkari, Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Bahri Uçuş Ope


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